Milan | una notizia cambia gli equilibri della squadra

Il Milan si avvicina all’ultima partita di campionato contro il Cagliari con una novità inaspettata. Luka Modric si sta allenando con i compagni e le sue condizioni migliorano, rendendo possibile il suo impiego come giocatore titolare. La decisione sulla sua presenza in campo sarà presa nelle prossime ore, in base alle valutazioni dello staff tecnico. La presenza del centrocampista potrebbe influenzare le scelte della formazione per la sfida finale.

Il Milan si prepara all’ultima sfida di campionato contro il Cagliari con una notizia che può cambiare gli equilibri della squadra: Luka Modric è sempre più vicino al ritorno da titolare. Dopo l’operazione allo zigomo subita a fine aprile, il centrocampista croato è tornato a lavorare regolarmente con il gruppo e le sensazioni che arrivano da Milanello sono positive. Massimiliano Allegri valuta seriamente la possibilità di schierarlo dal primo minuto in una partita che potrebbe consegnare ai rossoneri la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Già convocato nella trasferta contro il Genoa, Modric era rimasto in panchina per tutti i novanta minuti, ma la sua presenza aveva comunque rappresentato un segnale importante sia per lo spogliatoio sia per i tifosi. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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