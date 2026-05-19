Il Milan ha ottenuto una vittoria importante a Genova, avvicinandosi alla qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante i tre punti, si continuano a sentire voci riguardo ai cambiamenti in corso nella gestione del club e alle scelte della rosa. In particolare, l’assenza di un giocatore chiave ha alimentato discussioni sulle decisioni future, lasciando spazio a speculazioni sul possibile impatto di questa situazione sul progetto sportivo della squadra.

Il Milan, vincendo a Genova, ha fatto un passo quasi decisivo verso la qualificazione alla prossima Champions League, ma nemmeno i tre punti sono riusciti a placare i rumors sul futuro assetto dirigenziale del club rossonero. La presenza in tribuna di Gerry Cardinale, assolutamente inconsueta, rende l’idea del momento delicato, tanto da far interrogare pure su dove fossero seduti i vari dirigenti. Accanto al proprietario c’erano infatti il membro del CDA milanista Massimo Calvelli e il direttore sportivo Igli Tare, che le indiscrezioni delle ultime settimane danno però in uscita. Un trio inedito, che ha fatto discutere: i seggiolini dello stadio Ferraris hanno forse anticipato uno scenario futuro? Ibra a casa, Furlani non inquadrato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, siamo al gioco delle sedie: l’assenza di Ibrahimovic è un indizio sul futuro?

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