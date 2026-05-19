Sandro Sabatini ha condiviso nuove informazioni sulla situazione tra Ibrahimovic e Allegri durante un evento a Milano. Secondo quanto riferito, quando Allegri otteneva risultati positivi, Ibrahimovic si comportava come se non ci fosse. Tuttavia, con l'inizio di problemi o sconfitte, la situazione tra i due sembrava peggiorare notevolmente. Le dichiarazioni di Sabatini aggiungono dettagli a una vicenda che coinvolge i rapporti tra il giocatore e l'allenatore, alimentando le discussioni nel mondo dello sport.

L'ultima settimana del Milan è stata segnata dalle crescenti tensioni tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. I due hanno avuto una discussione per la scelta del terzo portiere in vista della prossima stagione, che è poi sfociata in una vera e propria lite. Ad ingigantire la faccenda sono state le indicazioni tattiche che l'ex calciatore svedese (oggi Senior Advisor di RedBird) dava ad alcuni giocatori, oltre a un presunto rapporto con Antonio Cassano, noto detrattore del tecnico livornese. A fornire ulteriori dettagli sulla vicenda ci ha pensato Sandro Sabatini. Il giornalista ne ha parlato nell'ultimo appuntamento con 'Numer1', podcast in onda su Youtube, che Sabatini conduce insieme a Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Sabatini rivela: “Finché Allegri vinceva Ibra se ne stava a cuccia. Poi è iniziato il putiferio”

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