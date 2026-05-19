A Milano, si parla di un possibile cambiamento alla guida del club rossonero, con l’amministratore delegato Giorgio Furlani che potrebbe lasciare l’incarico. La notizia circola tra i tifosi, alcuni dei quali contestano la gestione attuale. Nel frattempo, si fa il nome di un ritorno di un ex dirigente, che potrebbe sostituire Furlani. La situazione si sta evolvendo, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del club.

Il countdown per Milan-Cagliari, in programma a San Siro domenica 24 maggio alle ore 20:45, sta per esaurirsi. Una vittoria garantirebbe al Diavolo l'accesso alla prossima Champions League, ma non spegnerà i riflettori sulla vera e propria polveriera societaria all'interno di via Aldo Rossi. Subito dopo il fischio finale, il proprietario Gerry Cardinale sarà chiamato a tirare le somme. Nessuno è al sicuro: dall'amministratore delegato Giorgio Furlani al tecnico Massimiliano Allegri, passando per il direttore tecnico Geoffrey Moncada, il direttore sportivo Igli Tare e il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic. L'intero organigramma dirigenziale e tecnico è sotto esame. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la rivoluzione di Cardinale: spunta la clamorosa idea del ritorno di Galliani al posto di Furlani

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