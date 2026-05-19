Domenica sera al 'San Siro' il Milan affronta il Cagliari con l’obiettivo di assicurarsi un posto in Champions League. Dopo il derby, l’allenatore ha ottenuto risultati superiori solo a quattro squadre in campionato, secondo le statistiche di Condò. La sfida rappresenta un momento decisivo per la squadra, che cerca di consolidare la propria posizione in classifica. La partita è attesa come una delle più importanti del turno, con i tifosi pronti a sostenere i propri beniamini.

Il campionato di Serie A 2025-2026 volge al termine. Manca una sola giornata all'emissione dei verdetti definitivi. Se l'Inter di Cristian Chivu ha già cucito sul petto lo Scudetto e il Napoli di Antonio Conte (distante 13 lunghezze dai nerazzurri, 86 a 73) ha blindato il pass per la Champions League, resta apertissima la corsa alle spalle delle prime due della classe. Quale sarà il destino del Milan di Massimiliano Allegri? I rossoneri, forti di 70 punti conquistati in 37 giornate, occupano il terzo gradino del podio a pari merito con la Roma di Gian Piero Gasperini. Il Diavolo è attualmente favorito sui giallorossi in virtù degli scontri diretti (vittoria per 1-0 e pareggio per 1-1). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan in Champions? L’incredibile dato di Condò: “Dopo il derby Allegri ha fatto meglio solo di 4 squadre”

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CRISI MILAN, la CHAMPIONS è a RISCHIO per ALLEGRI | Fuoriclasse | DAZN

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