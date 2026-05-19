Il Milan ha ottenuto una vittoria importante a Marassi contro il Genoa, che ha inciso sulla posizione in classifica del club. La partita ha avuto conseguenze anche sugli assetti interni del team, influenzando le dinamiche tra giocatori e staff. La vittoria ha portato a una revisione delle scelte tattiche e ha modificato le relazioni tra i componenti della rosa. La partita si inserisce in un momento di cambiamenti per il club, che sta affrontando diverse sfide sia sul campo che fuori.

La vittoria conquistata a Marassi contro il Genoa ha avuto un peso enorme non soltanto sulla classifica del Milan, ma anche sugli equilibri interni del club. Nel momento più delicato della stagione, Massimiliano Allegri ha scelto un profilo basso davanti alle telecamere, evitando proclami e concentrandosi esclusivamente sull’obiettivo Champions. Un atteggiamento che, secondo indiscrezioni vicine all’ambiente rossonero, sarebbe stato particolarmente gradito a Gerry Cardinale. Dopo il successo in Liguria, il tecnico livornese ha ringraziato apertamente squadra e società, sottolineando la presenza della proprietà in un momento di forte pressione. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: gli equilibri interni del club

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vorrei dire una cosa su Tare (e darti il nome del centravanti) | Buongiorno Milan ep.085

Sullo stesso argomento

Milan: ridefinire gli equilibri interniNel momento più delicato della stagione, il Milan prova a ridefinire i propri equilibri interni.

Il Mossad e l’analisi degli equilibri interni iraniani. Scrive PetrelliI maggiori quotidiani internazionali hanno fornito ulteriori dettagli sulla teoria israeliana di cui vi abbiamo parlato la settimana scorsa, legata...

A @MilanVibesIT parla @carlitospass: Sono cambiati degli equilibri interni e ormai Cardinale è sempre più al centro del #Milan. Me ne sono accorto anche nel finale dell’incontro: prima di salutarci mi ha detto ‘ci sentiamo presto’, cosa che non era mai succes x.com

Sabatini si domanda: Cosa fa Ibrahimovic nel Milan?Nell'ultima puntata del podcast di Te ne intendi di calcio, si è aperto il dibattito sul Milan e sugli equilibri interni della società. milannews.it

Milan, scossone nella dirigenza: cambia tutto per il futuro del club?Tempo di cambiamenti in casa Milan, Nicolò Schira ha riportato su X il possibile scossone all'interno della dirigenza dei rossoneri. spaziomilan.it