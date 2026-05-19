Durante un commento sul calcio, Giovanni Capuano ha affermato che l'allenatore ha la capacità di portare sempre la squadra in porto, sottolineando il suo ruolo nella rinascita del Milan. Capuano ha commentato la tenacia e la determinazione dell’allenatore, che secondo lui, contribuiscono a mantenere la squadra sempre competitiva. La discussione si è concentrata sulla figura dell’allenatore e sul suo contributo nel risollevare le sorti della squadra.

Dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo (0-2) e Atalanta (2-3), il Milan è tornato a vincere contro il Genoa (2-1). Un successo fondamentale per la corsa Champions: i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno bisogno di una vittoria contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato per avere la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta. Al termine di Genoa-Milan, Giovanni Capuano ha commentato la prestazione sulle pagine di 'Panorama'. Secondo il giornalista, l'artefice della rinascita del Diavolo ha un nome e un cognnome: Massimiliano Allegri. Di seguito, le sue parole. "Chi non muore mai è Max Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Capuano: “Allegri non muore mai, ha la capacità di portare sempre la barca in porto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Capuano elogia Allegri: Non muore mai, straordinaria capacità di...

Sullo stesso argomento

Diddi sul Milan: “Allegri vuole portare la barca che perde acqua da tutte le parti in porto”Il momento vissuto dal Milan sta continuando ad essere sotto ai riflettori di tutti.

Lazio-Milan, l’analisi di coach Pianigiani: “Allegri ha sempre detto di non guardare la classifica”Il Milan non approfitta del passo falso dell'Inter e perde un'occasione importante per portarsi a -5.

#Capuano: Ricostruzione CorSera? #Allegri non vede l’ora di lasciare il #Milan perché… x.com

Allegri, il futuro è ancora incerto: il rinnovo automatico e l'ombra della Nazionale, cosa filtraL'allenatore rossonero è sempre rimasto nell'elenco dei possibili nomi che ambiscono alla panchina dell'Italia, ma prima bisogna capire cosa accadrà tra lui e il Milan ... tuttosport.com

Capuano elogia Allegri: Non muore mai, straordinaria capacità di portare in porto le barche nella tempestaGiovanni Capuano ha commentato la vittoria del Milan al Marassi di Genova contro i rossoblù di Daniele De Rossi che hanno dato filo da torcere ad Allegri, elogiato dal giornalista per il suo lavoro. milannews.it