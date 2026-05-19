Milan Capuano | Allegri non muore mai ha la capacità di portare sempre la barca in porto
Durante un commento sul calcio, Giovanni Capuano ha affermato che l'allenatore ha la capacità di portare sempre la squadra in porto, sottolineando il suo ruolo nella rinascita del Milan. Capuano ha commentato la tenacia e la determinazione dell’allenatore, che secondo lui, contribuiscono a mantenere la squadra sempre competitiva. La discussione si è concentrata sulla figura dell’allenatore e sul suo contributo nel risollevare le sorti della squadra.
Dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo (0-2) e Atalanta (2-3), il Milan è tornato a vincere contro il Genoa (2-1). Un successo fondamentale per la corsa Champions: i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno bisogno di una vittoria contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato per avere la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta. Al termine di Genoa-Milan, Giovanni Capuano ha commentato la prestazione sulle pagine di 'Panorama'. Secondo il giornalista, l'artefice della rinascita del Diavolo ha un nome e un cognnome: Massimiliano Allegri. Di seguito, le sue parole. "Chi non muore mai è Max Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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