Milan-Cagliari | una partita che non vale solo l’Europa

La giornata numero 38 della Serie A si apre con la partita tra Milan e Cagliari, un incontro che ha attirato l’attenzione di molti tifosi. Le squadre sono impegnate in questa fase finale del campionato, con alcune che cercano di ottenere punti utili per le qualificazioni europee. Oltre a questa sfida, le altre gare coinvolgono anche Roma, Como e Juventus, tutte impegnate a ottenere i risultati necessari per accedere alla prossima edizione della Champions League.

I motori sono caldi per la giornata numero 38 della Serie A che vede come protagoniste Milan, Roma, Como e Juventus per strappare un biglietto denominato Champions League. La classifica di Serie A recita Milan e Roma come terza e quarta a pari merito con 70 punti. C’è però il vantaggio degli scontri diretti a favore dei rossoneri che garantirebbero una posizione più alta in classifica in caso di parità dopo l’ultima giornata. Seguono Como e Juventus a 68, dove è la squadra di Fabregas ad approfittare degli scontri diretti. La posta in palio è ricca e tutte e 4 bramano un accesso alla massima competizione, sia per una ragione di prestigio che per introiti economici non trascurabili: una stima? 71 milioni per chi si qualifica agli ottavi di Champions League e 19 per chi raggiungerà gli ottavi in Europa League. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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