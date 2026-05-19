Il Milan di Massimiliano Allegri si avvicina a una sfida decisiva in Champions League, con una partita contro il Cagliari. La sfida rappresenta un momento importante per il club, che cerca di consolidare la sua posizione nella competizione europea. La presenza del tecnico toscano richiama ricordi di un passato recente, quando guidava i rossoneri in occasioni simili. La partita si svolgerà in un clima di attesa, con i tifosi pronti a sostenere la squadra in vista di un appuntamento che può influenzare il proseguo della stagione.

Il Milan di Allegri arriva all'ultima giornata con 70 punti, posizionato al terzo posto a pari punti con la Roma di Gasperini, ma davanti grazie agli scontri diretti. Una posizione che sembra solida solo all'apparenza, proprio perchè la corsa all'Europa che conta è più che aperta: Como e Juventus sono ferme a quota 68 punti e rimango li pronte per il sorpasso. Per il Milan, invece, la verità è una sola: contro il Cagliari i rossoneri dovranno assolutamente vincere e conquistare i 3 punti per non dipendere dai risultati delle altre squadre. Un passo falso e tutto rischia di essere buttato al vento. Secondo alcuni dati statistici raccolti nel corso della stagione, il Milan in 37 partite ha segnato 52 gol, subendone 'solo' 33. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri come nel 2013: il precedente Champions con i rossoneri

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