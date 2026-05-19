Dopo la vittoria per 2-1 in trasferta contro il Genoa, il tecnico della squadra si avvicina a un record che apparteneva a un'icona del passato. Con questa affermazione, il tecnico ha raggiunto un numero di successi che lo avvicina a un allenatore che ha scritto la storia del club. La partita ha visto la squadra conquistare tre punti fondamentali in trasferta, portando il tecnico a una quota di vittorie che lo mette in parallelo con un'altra leggenda del passato.

Il Milan, dopo settimane di digiuno, torna finalmente a vincere e lo fa in un modo molto pesante: al Marassi il Diavolo batte il Genoa di De Rossi al termine di una gara tesissima, sporca e piena zeppa di pressione, soprattutto per la questione classifica. Per centrare la qualificazione in Champions League, Massimiliano Allegri e il suo Milan devono mettere in tasca 6 punti totali in due giornate. In questo contesto, Massimiliano Allegri ha ritrovato gol e solidità dopo una settimana molto dura, condita da voci di mercato e societarie. A decidere la sfida, come sappiamo, sono stati Christopher Nkunku e Zachary Athekame. C'è però un dato molto interessante che accomuna Massimiliano Allegri ad un altro grande nome del panorama calcistico mondiale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri come Liedholm? Ecco il dato che lo avvicina alla leggenda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allegri VIA dal Milan Ecco IL NUOVO Allenatore!

Sullo stesso argomento

Milan, Apolloni: “Allegri? È lui il responsabile. Non ha dato la giusta motivazione alla squadra”Il Milan non sta attraversando un momento brillante: nelle ultime 4 partite di Serie A sono arrivate 3 sconfitte.

Pato: “Il Milan mi ha dato tutto. Il ricordo più bello? Lo scudetto. Allegri un vincente”L'ex attaccante brasiliano del Milan Alexandre Pato ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia con Francesco Letizia al...

Allegri e l'incontro con Cardinale: dalla struttura al mercato, cosa chiede per guidare un Milan da ChampionsIl tecnico e il numero uno di RedBird hanno parlato della stagione in corso e di quella che verrà: in attesa delle decisioni della proprietà, l'allenatore ha ben chiaro in mente ciò che dovrebbe cambi ... msn.com

Milan, 14° vittoria stagionale con un gol di scarto: è la 149° in carriera per AllegriAl termine della partita andata in scena questo pomeriggio alle ore 12:00 tra Genoa e Milan, Opta riporta una statistica riguardante Massimiliano Allegri e l’ennesima sua vittoria con un gol di scarto ... milannews.it

[MN} La seconda metà della stagione dell'AC Milan: i punti di Allegri inferiori a quelli di Gattuso e Conceiçao reddit