Migrazioni e Mediterraneo | a Casa Sanfilippo l' incontro con Roberto Amodio

A Casa Sanfilippo si è tenuto un incontro dedicato al tema delle migrazioni nel Mediterraneo, con la partecipazione di Roberto Amodio. Durante l’evento si è discusso del mare come spazio di contatti tra diverse comunità, di situazioni di emergenza e di cambiamenti sociali legati ai flussi migratori. L’attenzione si è concentrata sul ruolo del mare come elemento che collega e divide, senza tralasciare le storie di chi attraversa queste acque.

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