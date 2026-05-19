Migrazioni e Mediterraneo | a Casa Sanfilippo l' incontro con Roberto Amodio
A Casa Sanfilippo si è tenuto un incontro dedicato al tema delle migrazioni nel Mediterraneo, con la partecipazione di Roberto Amodio. Durante l’evento si è discusso del mare come spazio di contatti tra diverse comunità, di situazioni di emergenza e di cambiamenti sociali legati ai flussi migratori. L’attenzione si è concentrata sul ruolo del mare come elemento che collega e divide, senza tralasciare le storie di chi attraversa queste acque.
Il mare raccontato non soltanto come spazio geografico ma come luogo di incontri, emergenze, identità e trasformazioni sociali. Sarà questo il filo conduttore della conversazione “Raccontiamoci il mare”, promossa dalla Libera Università Agrigentina-Auser, in programma il 20 maggio alle 16,30. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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