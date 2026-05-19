Migranti regolari Sicilia laboratorio sociale | a Messina meno presenze ma integrazione stabile tra lavoro e famiglie

A Messina, la presenza di migranti regolari sta diminuendo, ma si registra una stabilizzazione nelle famiglie che si stabiliscono nella città. I figli frequentano regolarmente le scuole italiane, mentre alcuni migranti trovano occupazioni che si consolidano nel tempo, abbandonando le forme di lavoro temporaneo. Questa situazione contribuisce a una maggiore continuità tra le attività lavorative e la vita familiare, creando un quadro di integrazione più stabile rispetto a quello di qualche anno fa.

Famiglie che si stabilizzano, figli che crescono nelle scuole italiane, lavori che diventano permanenti e non più transitori. La presenza dei cittadini extracomunitari racconta oggi una trasformazione silenziosa ma profonda, che passa soprattutto dalle grandi aree urbane e ridisegna equilibri. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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