A maggio riprenderanno i treni in servizio nella zona, con le barriere antirumore previste solo a partire dal 2027. I residenti si chiedono come potranno affrontare il fastidio del rumore nelle prossime due anni, visto che i motori dei convogli devono rimanere accesi anche di notte. La questione riguarda principalmente la gestione dei disagi legati al traffico ferroviario, che continuerà a interessare l’area fino all’installazione delle barriere.

? Punti chiave Come faranno i residenti a proteggersi dal rumore fino al 2027?. Perché i treni devono tenere i motori accesi durante la notte?. Cosa accadrà alla viabilità dopo la fine dei cantieri a maggio?. Chi effettuerà i nuovi rilievi per verificare i decibel in zona?.? In Breve Consigliera Crovara e Lombardi portano le lamentele dei residenti in consiglio comunale.. Pannellature di cantiere garantiscono privacy immediata alle abitazioni esposte alla salita treni.. Arpal Liguria effettuerà nuovi rilievi fonometrici per verificare i limiti di decibel.. Polizia locale monitorerà bus che causano code stradali nell'area di Migliarina.. L’assessore all’Ambiente Kristopher Casati ha fornito ieri sera i dettagli sulle soluzioni previste per mitigare il disagio dei residenti di Migliarina, coinvolti dai cantieri ferroviari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Migliarina, treni in corsa a maggio: barriere nel 2027

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