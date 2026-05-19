Migliaia di file con abusi su minori | la Polizia smantella un network in sette province toscane

Da corrieretoscano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia ha smantellato un vasto network di distribuzione e detenzione di materiale pedopornografico che coinvolgeva diverse province della Toscana. L’operazione, chiamata ‘Net Sweeping’, ha portato al sequestro di migliaia di file contenenti abusi su minori. Sono stati effettuati numerosi arresti e perquisizioni, con l’obiettivo di interrompere questa rete illegale. L’indagine ha permesso di raccogliere prove su vari soggetti coinvolti nel circuito, che operavano in più aree della regione.

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Un vasto giro di detenzione e condivisione di materiale pedopornografico è stato stroncato in Toscana grazie all’operazione denominata ‘Net Sweeping’. L’intervento della Polizia di Stato, giunto al termine di una complessa e prolungata indagine informatica, ha portato all’arresto di sei persone e alla denuncia a piede libero di altri due soggetti. L’attività investigativa è stata condotta dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana, coadiuvati dalle relative Sezioni Operative. Per diversi mesi, gli inquirenti hanno monitorato il web, rintracciando e localizzando all’interno dei confini regionali un gruppo di utenti dedito allo scaricamento e allo scambio incessante di contenuti multimediali illeciti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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