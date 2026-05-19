Michelin Primacy 4+ | guida acquisto gomme estive 2026

Stanno arrivando le nuove gomme estive per il 2026 e tra i modelli più discussi c’è la Michelin Primacy 4+. Questa gomma è stata progettata per offrire prestazioni di sicurezza e durata nel tempo, con un’attenzione particolare alla resistenza all’usura e alla tenuta su bagnato. La sua commercializzazione è prevista per le prossime stagioni calde, e molte persone stanno già valutando se inserirla tra le opzioni di acquisto. Sul mercato sono presenti anche altri modelli di marche diverse, con caratteristiche simili o differenti.

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