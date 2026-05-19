Durante gli Assoluti di Riccione, Michele Lamberti ha stabilito il nuovo record italiano nei 50 dorso. In un’intervista, ha commentato che solo la distanza dei 50 dorso potrebbe rappresentare un limite per lui, mentre ha indicato il delfino come una specialità ancora da sfruttare pienamente. La competizione ha visto protagonisti diversi atleti, e il nuotatore ha espresso fiducia nel potenziale del suo stile libero, considerandolo un’opportunità di crescita futura.

Uno dei protagonisti degli Assoluti di Riccione è stato sicuramente Michele Lamberti, che ha realizzato il record italiano nei 50 dorso. Una serie di risultati importanti per il nuotatore bresciano, che arrivava da un periodo complicato. Lamberti è stato ospite dell’ultima puntata di Swim Zone, il programma condotto da Sofia Altavilla e Alessia Polieri sul canale YouTube di OA Sport. Gli Assoluti a Riccione da grande protagonista, nonostante le aspettative iniziali non fossero quelle: “ Sono veramente contento di come sono andati questi Italiani. Non avevo l’idea di fare questi risultati, perchè arrivavo da un periodo davvero molto complicato e che è iniziato un anno e mezzo fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Michele Lamberti: “Solo i 50 dorso sarebbero limitanti. Il delfino resta un’opportunità”

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