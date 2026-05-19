Al Festival di Cannes 2026 si è presentato il film Hope, un progetto fantascientifico diretto dal regista sudcoreano Na Hong-jin. Tra i protagonisti ci sono gli attori Michael Fassbender, Alicia Vikander e Taylor Russell, tutti interpretano alieni antagonisti. Durante un'intervista, Fassbender ha dichiarato che è stata Vikander a suggerirgli di interpretare il ruolo di alieno nel film. La pellicola ha suscitato molte discussioni tra il pubblico e la critica, grazie alla sua trama e ai protagonisti coinvolti.

Tra i film più discussi del Festival di Cannes c’è sicuramente Hope, l’ambizioso progetto fantascientifico del regista sudcoreano Na Hong-jin che vede protagonisti Michael Fassbender, Alicia Vikander e Taylor Russell nei panni di alieni antagonisti. Durante la conferenza stampa al festival, Fassbender ha spiegato con ironia cosa lo abbia convinto ad accettare un ruolo così insolito: “ Alicia mi ha detto di farlo! ”, ha scherzato l’attore tra le risate della sala. In realtà, il progetto è nato proprio grazie ad Alicia Vikander. L’attrice ha infatti raccontato di essersi avvicinata al cinema coreano dopo una visita al Busan International Film Festival alcuni anni fa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Michael Fassbender alieno in Hope a Cannes 2026: “È stata Alicia Vikander a dirmi di farlo!”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Cannes 2026, Michael Fassbender e Alicia Vikander sul red carpet per il nuovo film “Hope”Michael Fassbender, Alicia Vikander, Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon Jung e Taylor Russell hanno sfilato sul red carpet del festival di Cannes con...

‘The Echo Chamber’: il film di Bertolucci con protagonisti Luca Marinelli e Alicia VikanderSono state svelate le prime immagini di The Echo Chamber, il nuovo film di Andrea Pallaoro interpretato da Luca Marinelli e dalle attrici premio...

Fassbender a Cannes: 'Gli alieni sono già tra di noi' nel film 'Hope'Presentato in concorso al Festival di Cannes, il film Hope del regista sudcoreano Na Hong?jin vede protagonisti Michael Fassbender e Alicia Vikander. Durante la conferenza stampa, Fassbender ha ironiz ... it.blastingnews.com

Michael Fassbender alieno in Hope a Cannes 2026: È stata Alicia Vikander a dirmi di farlo!Tra i film più discussi del Festival di Cannes c’è sicuramente Hope, l’ambizioso progetto ... msn.com