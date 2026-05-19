Metti Orizzonte Scuola tra le fonti preferite di Google | più contenuti su scuola e istruzione
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Stipendio, disparità retributiva tra docenti della primaria e della secondaria supera i 1.000 euro lordi in un anno. https://www.orizzontescuola.it/stipendio-disparita-retributiva-tra-docenti-della-primaria-e-della-secondaria-supera-i-1-000-euro-lordi-in-un-anno/ facebook
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