Meteo Toscana | instabilità oggi poi torna l’alta pressione

Oggi in Toscana si registra ancora un’instabilità atmosferica, con rovesci e temporali che interessano principalmente le zone interne e la dorsale degli Appennini. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP, le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da pioggia e temporali sparsi. Tuttavia, nelle prossime ore si prevede un miglioramento con il ritorno dell’alta pressione e un generale miglioramento del tempo. La situazione rimane variabile, con cambiamenti previsti nel corso della giornata.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: La situazione di Meteo Toscana resta ancora influenzata da condizioni di instabilità atmosferica nella giornata odierna, con rovesci e temporali sparsi soprattutto nelle aree interne e lungo la dorsale appenninica. Nei prossimi giorni è però attesa una progressiva rimonta dell’alta pressione, destinata a riportare tempo più stabile e temperature in graduale aumento su gran parte della regione e dell’Italia. Instabilità diffusa nella giornata odierna. La presenza di aria più fresca in quota mantiene attive condizioni favorevoli allo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, in particolare durante le ore pomeridiane. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

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Fino a metà mese instabilità continua, ombrelli a portata di mano

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