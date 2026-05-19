Meteo Roma del 19-05-2026 ore 06 | 15

Alle prime ore del mattino, le condizioni meteorologiche in molte zone del nord sono caratterizzate da cieli poco nuvolosi. Le temperature sono in lieve aumento e non sono previste precipitazioni lungo tutta la regione. Le previsioni indicano che, nel corso della giornata, si manterranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, con poche variazioni rispetto alle ore precedenti. La giornata si presenta quindi favorevole per le attività all'aperto e gli spostamenti.

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