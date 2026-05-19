Meteo | Previsioni per mercoledì 20 maggio

Per mercoledì 20 maggio il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole e nessuna pioggia prevista. Le temperature massime arriveranno a 25°C, mentre le minime si fermeranno a 13°C. Lo zero termico sarà a 3063 metri di altitudine, indicando che il limite della neve e delle nebbie in quota si manterrà abbastanza alto durante la giornata. Le condizioni meteo sembrano favorevoli a un giorno stabile e senza particolari variazioni climatiche.

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3063m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Previsioni meteo per mercoledì 20 maggio 2026

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