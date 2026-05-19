Meteo Napoli oggi nubi sparse | le previsioni fino a giovedì 21 maggio

Secondo le previsioni meteo, oggi a Napoli ci saranno nuvole sparse nel cielo, con temperature che si aggireranno tra i 15 e i 22 gradi. La giornata si presenterà con condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni segnalate. Le temperature minime e massime sono state confermate, e non sono previste variazioni significative rispetto ai giorni scorsi. Per i prossimi giorni, le condizioni meteo rimarranno stabili, con possibilità di ulteriore nuvolosità fino a giovedì 21 maggio.

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Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con temperatura minima 15°C, massima 22°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo poco nuvoloso, con una temperatura di 21°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da nubi sparse di passaggio, con una temperatura di 18°C. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Meteo Napoli, oggi nubi sparse: le previsioni fino a giovedì 21 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Lunedì 16 febbraio 2026 Sullo stesso argomento Meteo Napoli, oggi nubi sparse: le previsioni fino a sabato 14Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente... Meteo Napoli, oggi nubi sparse: le previsioni fino a venerdì 24Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Meteo Napoli e Campania: tra sole, nubi e il rischio di un acquazzone pomeridiano - Cronache - Le previsioni meteo per oggi, martedì 19 maggio 2026, delineano una giornata tipicamente primaverile per Napoli e la Campania, in bilico tra momenti soleggiat x.com Meteo Napoli e Campania: tra sole, nubi e il rischio di un acquazzone pomeridianoLe previsioni meteo per oggi, martedì 19 maggio 2026, delineano una giornata tipicamente primaverile per Napoli e la Campania, in bilico tra momenti ... cronachedellacampania.it Meteo Napoli e Campania, lunedì all’insegna del tempo stabile: temperature miti e poche nubiNapoli - La giornata di oggi, lunedì 18 maggio, si apre su Napoli con condizioni di tempo sostanzialmente stabili. Le previsioni indicano cielo sereno o poco ... cronachedellacampania.it