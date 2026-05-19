Meteo Napoli oggi nubi sparse | le previsioni fino a giovedì 21 maggio
Secondo le previsioni meteo, oggi a Napoli ci saranno nuvole sparse nel cielo, con temperature che si aggireranno tra i 15 e i 22 gradi. La giornata si presenterà con condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni segnalate. Le temperature minime e massime sono state confermate, e non sono previste variazioni significative rispetto ai giorni scorsi. Per i prossimi giorni, le condizioni meteo rimarranno stabili, con possibilità di ulteriore nuvolosità fino a giovedì 21 maggio.
Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con temperatura minima 15°C, massima 22°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo poco nuvoloso, con una temperatura di 21°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da nubi sparse di passaggio, con una temperatura di 18°C. 🔗 Leggi su 2anews.it
Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Lunedì 16 febbraio 2026
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