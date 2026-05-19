Meteo le previsioni in Campania per martedì 19 maggio 2026

Da anteprima24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per martedì 19 maggio 2026, le previsioni meteo in Campania indicano che ad Avellino i cieli saranno prevalentemente poco nuvolosi. Durante le ore centrali della giornata, si prevedono alcuni addensamenti più compatti e deboli piogge.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 19 maggio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2520m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità  con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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