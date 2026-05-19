Nel pomeriggio, nel centro del paese si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa di temporali che interesseranno alcune aree specifiche. Le previsioni indicano che i temporali si formeranno principalmente nel settore orientale e centrale, con intensità variabile. Le zone più colpite saranno quelle a ridosso delle aree collinari e pianeggianti, dove si attendono precipitazioni più forti e brevi grandinate. La Protezione Civile ha emesso un’allerta per possibili criticità nelle zone interessate dai fenomeni.

? Domande chiave Dove colpiranno esattamente i temporali nel pomeriggio?. Quali zone del Centro subiranno i fenomeni più intensi?. Come cambieranno le temperature tra il Nord e il Sud?. Quando inizierà il miglioramento meteo nelle isole?.? In Breve Temporali intensi previsti su Alpi e Appennini nel pomeriggio di martedì 19 maggio.. Instabilità pomeridiana colpirà Molise, Campania e Basilicata dopo i piovaschi mattutini.. Temperature in rialzo verso il Sud con cieli sereni in Calabria e Sardegna.. Miglioramento meteo previsto per la serata su isole e settori del Nord.. Il cielo sopra Roma e le coste tirreniche si presenta con schiarite e zone nuvolose questo martedì 19 maggio 2026, mentre l’instabilità meteo minaccia di colpire il Centro nel corso del pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, allerta temporali nel Centro: il tempo peggiora nel pomeriggio

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