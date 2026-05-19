Meta | 7.000 dipendenti spostati verso l’IA in una nuova struttura

Recentemente, un'azienda ha trasferito circa 7.000 dei suoi dipendenti in una nuova divisione dedicata all'intelligenza artificiale. Questa mossa avviene in un momento di trasformazione interna, con il focus rivolto all'adozione di tecnologie avanzate. Le decisioni sui licenziamenti saranno prese in base a determinati criteri, lasciando aperte domande sul futuro delle posizioni lavorative e sull'impatto che il modello AI native avrà sulla routine quotidiana dei lavoratori coinvolti.

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? Domande chiave Come influenzerà il modello AI native il lavoro quotidiano dei dipendenti?. Quali criteri determineranno chi riceverà il licenziamento domani?. Quanto costerà a Meta costruire i datacenter per la superintelligenza?. Perché Zuckerberg ha deciso di sacrificare il progetto Metaverso?.? In Breve Gale comunica le nuove posizioni ai dipendenti dopo la scadenza del 20 maggio.. Investimenti previsti tra 115 e 135 miliardi di dollari per l'anno 2026.. Tagli previsti pari a circa il 10% dell'organico totale di 78.000 addetti.. Indennità di licenziamento fissata a 16 settimane più due per ogni anno di servizio.. Meta riorganizza 7.000... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meta: 7.000 dipendenti spostati verso l’IA in una nuova struttura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dolmen | Épisode 03 | Série policière | avec Ingrid Chauvin & Yves Rénier | BSF Sullo stesso argomento Meta licenzierà altri 8.000 dipendenti “per compensare gli altri investimenti”: i sospetti sul ruolo dell’IAMeta ha annunciato un nuovo taglio del personale che porterà al licenziamento di circa 8. Meta: sorveglianza occulta per addestrare l’IA che licenzierà i dipendenti? Cosa sapere Meta taglierà il 10% del personale globale a partire dal primo del mese. Scossone in casa Meta: una massiccia ristrutturazione prevede 7.000 dipendenti riallocati nei settori IA e 8.000 licenziamentiMeta si prepara a una drastica riorganizzazione che prevede il licenziamento di 8.000 dipendenti e lo spostamento di altri 7.000 verso quattro nuove divisioni dedicate all'IA. multiplayer.it Meta riorganizza 7.000 dipendenti attorno all'intelligenza artificiale: più velocità e lavoro 'Ai native'Meta Platforms trasferirà 7.000 dipendenti in nuove divisioni dedicate all'intelligenza artificiale. La riorganizzazione sostiene la strategia di Mark Zuckerberg, che prevede investimenti nei datacent ... hwupgrade.it