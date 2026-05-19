A Mestre, i medici hanno condotto un intervento chirurgico esteso per salvare una donna colpita da una necrosi causata da un’ulcera aperta. La paziente aveva subito terapie oncologiche che hanno contribuito alla formazione del danno ai tessuti. Durante l’operazione, i chirurghi hanno rimosso le zone necrotiche e hanno cercato di preservare il più possibile le strutture sane. L'intervento ha richiesto diverse ore di lavoro e ha coinvolto un team multidisciplinare.

? Domande chiave Come hanno gestito i chirurghi l'ulcera aperta della paziente?. Perché le terapie oncologiche hanno causato questo danno ai tessuti?. Chi ha coordinato le fasi della ricostruzione estetica e funzionale?. Quali complicazioni sono emerse dopo i trattamenti radioterapici?.? In Breve Paziente di 62 anni con ulcera muscolo-cutanea dopo radioterapia per tumore al seno.. Intervento coordinato tra chirurgo toracico Cristiano Breda e plastico Eugenio Fraccalanza.. Operazione durata un'intera giornata tra chirurgia toracica e chirurgia plastica.. Successo clinico grazie alla sinergia tra reparti specialistici dell'ospedale di Mestre.. I chirurghi dell’ospedale di Mestre hanno concluso una maratona operatoria durata un’intera giornata per salvare una donna di 62 anni colpita da una grave complicanza post-oncologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mestre, maratona chirurgica per salvare una donna: vinta la necrosi

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