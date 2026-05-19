Messina | Tigani presenta Efialte di Odessa alla Galleria Barbera

A Messina, il pittore Tigani ha presentato la sua mostra intitolata Efialte di Odessa presso la Galleria Barbera. La presentazione ha attirato l'attenzione sul legame tra gli eventi storici di Odessa e l'epica dell'Eneide, sollevando domande sulla loro possibile relazione. Durante l'evento, il profugo Hennadiy ha condiviso dettagli emersi nel suo incontro con rappresentanti della NATO, rivelando alcune scoperte fatte nel corso di questa conversazione. La mostra e le testimonianze hanno suscitato interesse tra i presenti.

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? Punti chiave Come può la caduta di Odessa ricalcare l'epica dell'Eneide?. Cosa ha scoperto il profugo Hennadiy durante l'incontro con la NATO?. Perché il conflitto ucraino sta trasformando il territorio in città-Stato?. Chi è l'autore messinese che intreccia filosofia e tragedia moderna?.? In Breve Evento previsto per il 20 maggio alle ore 10:00 presso la Galleria Barbera.. Milena Romeo analizzerà il testo durante il palinsesto del Maggio dei Libri.. Francesco Tigani ha pubblicato circa trenta libri tra storia, filosofia e letteratura.. Il racconto paragona l'esodo di Odessa all'epica classica dell'Eneide.. Domani 20 maggio alle ore 10:00, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lucio Barbera di Messina ospiterà la presentazione del volume Efialte di Odessa, opera del filosofo e scrittore Francesco Tigani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina: Tigani presenta Efialte di Odessa alla Galleria Barbera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Patty Pravo presenta “Opera” alla Galleria Nazionale “Cinque vite”, Paolo Pizzamiglio presenta il suo libro alla Galleria Biffi ArteSabato 18 aprile alle ore 17 al Salone d’Onore della Galleria Biffi Arte (via Chiapponi 39 – Piacenza) l’autore Paolo Pizzamiglio, giornalista...