Mercatino del riuso a Montecerboli

A Montecerboli si svolgerà il Libero Mercatino di Scambio e Baratto, un evento dedicato alla promozione del riuso e della condivisione. La giornata coinvolgerà cittadini interessati a scambiare oggetti di uso quotidiano, promuovendo pratiche sostenibili e di solidarietà. L’iniziativa si svolgerà in un’area appositamente allestita, offrendo uno spazio per incontri e scambi tra partecipanti. È prevista la partecipazione di diverse persone che desiderano condividere oggetti e idee in un’atmosfera di convivialità.

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A Montecerboli si terrà il Libero Mercatino di Scambio e Baratto: una giornata tra sostenibilità, solidarietà e convivialità.La Pro Loco Valle del Diavolo, con il patrocinio del Comune di Pomarance, invita la cittadinanza a partecipare a una speciale giornata all'insegna del riuso e della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Calenzano torna "Un giorno da rigattiere", mercatino del riusoTorna in primavera “Un giorno da rigattiere”, che passa a tre appuntamenti domenicali e diventa itinerante in diverse località di Calenzano. Rocca, economia circolare e riuso: terza edizione del mercatinoSi svolgerà domani a Rocca San Casciano la terza edizione del ‘Mercatino di economia circolare e del riuso’, a cura dell’Associazione Equilibrio e... Miglior affare mai trovato in un mercatino dell'usato reddit Una giornata all'insegna del riutilizzo, della sostenibilità e della condivisione sabato 16 maggio presso il Bar La Navetta: comune.calcinaia.pi.it/novita/ponte-a… x.com Da Te a Me, mercatino solidale del riuso (edizione primaverile)Da giovedì 21 a domenica 24 maggio 2026 alla Casa delle Donne di Milano si svolge l'edizione primaverile del consueto mercatino Da Te a Me. Per quattro giorni la Casa delle Donne si trasforma in un va ... mentelocale.it 3° Svuotacantine a Mezzanego: torna il mercatino del riuso per dare una seconda vita agli oggettiDopo il successo delle prime due edizioni, domenica 24 maggio torna lo Svuotacantine a Mezzanego, organizzato dal Centro di Educazione Ambientale e alla sostenibilità del Parco dell'Aveto con la colla ... genovatoday.it