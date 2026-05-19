Mercatino del Calcit da record In cento raccolgono 7000 euro

Il mercatino del Calcit ha raggiunto un nuovo record di raccolta fondi, superando i settemila euro. In centinaia hanno partecipato alle attività nel cuore della città, tra bambini, famiglie e volontari, che hanno contribuito a rendere l’evento un successo. Durante la giornata si è anche tenuto un momento di ricordo dedicato a chi ha ideato e realizzato il mercatino trent’anni fa. L’iniziativa si è svolta in un’atmosfera di partecipazione e solidarietà, coinvolgendo diverse generazioni.

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Oltre settemila euro raccolti, le piazze del centro animate da bambini, famiglie e volontari, e un momento di commozione collettiva per ricordare chi quel mercatino lo aveva voluto e costruito trent’anni fa. Il bilancio del Mercatino dei ragazzi del Calcit Valdichiana, andato in scena domenica in piazza Signorelli, parla da solo. "Cortona si tinge di giallo", ha ricordato il presidente Massimiliano Cancellieri, sintetizzando in una frase il clima della manifestazione. "Grande giornata per il Calcit Valdichiana. Grazie ai tantissimi bambini, scuole, famiglie, volontari che hanno permesso di raccogliere oltre 7.000 euro", ha aggiunto Cancellieri, ricordando anche le aziende che hanno donato prodotti per la vendita in piazza e per il pranzo dei ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercatino del Calcit da record. In cento raccolgono 7000 euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Mercatino del Calcit a Ceciliano, raccolti quasi 15mila euro Cortona, successo per l’edizione del Mercatino del Calcit: raccolti quasi 8mila euroÈ stata un successo la recente edizione del Mercatino dei ragazzi di Cortona, cento bambini coinvolti in piazza, oltre 7600 euro raccolti per il... BAGNO A RIPOLI - Calcit, torna a Grassina il Mercatino dei ragazzi: domenica 10 maggio in piazza Umberto I. Dalle 9 fino alle 18 in piazza Umberto I, tanti oggetti, idee regalo e non solo. Il ricavato servirà a supportare l'associazione. x.com Cortona, il Mercatino dei ragazzi del Calcit Valdichiana è dedicato a Pasqualino BettacchioliArezzo, 15 maggio 2026 – Cortona, il Mercatino dei ragazzi del Calcit Valdichiana è dedicato a Pasqualino Bettacchioli. Domenica 17 maggio un’intera giornata per un contributo all’organizzazione che s ... lanazione.it Cortona, successo per l’edizione del Mercatino del Calcit: raccolti quasi 8mila euroÈ stata un successo la recente edizione del Mercatino dei ragazzi di Cortona, cento bambini coinvolti in piazza, oltre 7600 euro raccolti per il Calcit e momenti di grande emozione durante la consegna ... arezzonotizie.it