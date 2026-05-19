Mercatini serali tornano gli appuntamenti dell' estate | il calendario completo
Ogni anno, con l’arrivo della stagione calda, i mercatini serali tornano a animare le spiagge di Comacchio. Gli eventi sono programmati a partire dalle 18 e coinvolgono diverse aree dei lidi, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare bancarelle di prodotti artigianali, alimentari e di vario genere. Il calendario completo dei mercatini estivi è stato reso noto e include diverse date distribuite nel corso della stagione, con l’obiettivo di attirare sia residenti che turisti.
Come ogni estate, ai lidi di Comacchio, tornano gli appuntamenti con i mercatini serali, in programma dalle 18.30 alle 24. Il primo si terrà lunedì 1 giugno a Lido di Pomposa in viale Mare Adriatico. Il giorno successivo toccherà a Spina, in piazzale Caravaggio. Mercoledì 3 sarà la volta di Lido. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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