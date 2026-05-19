Mercatini serali tornano gli appuntamenti dell' estate | il calendario completo

Ogni anno, con l’arrivo della stagione calda, i mercatini serali tornano a animare le spiagge di Comacchio. Gli eventi sono programmati a partire dalle 18 e coinvolgono diverse aree dei lidi, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare bancarelle di prodotti artigianali, alimentari e di vario genere. Il calendario completo dei mercatini estivi è stato reso noto e include diverse date distribuite nel corso della stagione, con l’obiettivo di attirare sia residenti che turisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui