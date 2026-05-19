Meraviglia a Torricella Si schiudono le uova e nascono i piccoli cigni

Lunedì mattina, a Torricella, la darsena è stata invasa da residenti e visitatori che si sono radunati sin dalle prime ore dell’alba. La ragione dell’afflusso riguarda la schiusa delle uova di cigno, da cui sono usciti i piccoli esemplari. La nascita dei piccoli si è verificata durante le ore notturne, attirando l’attenzione di chi si trovava sul posto e creando un’atmosfera di attesa e curiosità. La scena ha coinvolto diverse persone che si sono fermate a osservare gli uccelli nelle acque della darsena.

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Lunedì mattina, a partire dalle prime ore dell’alba, la darsena della frazione si è popolata di residenti e turisti richiamati dalla nascita dei piccoli cigni. Delle sette uova deposte circa 35 giorni fa, tre piccoli sono venuti alla luce intorno alle 7, seguiti da altri esemplari nel corso della mattinata. A completare il quadro familiare sul lungolago, dopo giorni di assenza, è apparso anche il maschio della coppia. L’entusiasmo della comunità di Torricella di Magione per la schiusa delle uova di cigno si intreccia con altri precedenti al Trasimeno e con il ricordo, ancora vivo, di passati episodi che hanno toccato la sensibilità locale. Sebbene a Torricella nessuno avesse memoria di una cova in quell’area specifica, non si tratta di una prima volta assoluta nel territorio comunale di Magione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meraviglia a Torricella. Si schiudono le uova e nascono i piccoli cigni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Le uova di falco pellegrino in cima al Pirellone si schiudono nel giorno di PasquaNel filmato delle videocamere a circuito chiuso della Regione Lombardia, ecco il momento in cui nascono i pulcini della coppia di falchi Giò e Giulia... Sul Trasimeno nascono i cigni, turisti incantatiMagione (Perugia), 18 maggio 2026 - Sono diventati l'attrazione del Trasimeno (versante magionese).