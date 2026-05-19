Memoria e diritti contro il caporalato nel ricordo di Lucia Pompea e Donata
Il 19 maggio rappresenta un momento di memoria e riflessione per la Cgil Brindisi, che rinnova il ricordo di tre giovani braccianti di Ceglie Messapica decedute in un incidente stradale nel 1980 mentre tornavano a casa. La giornata è dedicata anche alla lotta contro il caporalato e alla difesa dei diritti dei lavoratori. La commemorazione coinvolge le associazioni e le istituzioni locali, che ricordano le vite spezzate e l’impegno per un lavoro più sicuro e dignitoso.
CEGLIE MESSAPICA - Il 19 maggio torna ad essere un giorno di memoria e impegno collettivo per la Cgil Brindisi, che a ricorda sempre Lucia Altavilla, Pompea Argentiero e Donata Lombardi, le tre giovani braccianti cegliesi morte il 19 maggio 1980 in un incidente stradale mentre rientravano dal. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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