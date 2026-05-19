Memoria e diritti contro il caporalato nel ricordo di Lucia Pompea e Donata

Il 19 maggio rappresenta un momento di memoria e riflessione per la Cgil Brindisi, che rinnova il ricordo di tre giovani braccianti di Ceglie Messapica decedute in un incidente stradale nel 1980 mentre tornavano a casa. La giornata è dedicata anche alla lotta contro il caporalato e alla difesa dei diritti dei lavoratori. La commemorazione coinvolge le associazioni e le istituzioni locali, che ricordano le vite spezzate e l’impegno per un lavoro più sicuro e dignitoso.

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