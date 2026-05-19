Melodi e la terza via | gli affari in gioco tra la premier e l' India

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni si sono intensificati i rapporti tra la premier e l’India, con incontri bilaterali e partecipazioni a vertici internazionali. Questa collaborazione si è consolidata nel tempo, portando a scambi e accordi tra le due parti. Le occasioni di confronto hanno coinvolto vari settori, favorendo un legame più stretto. Le attività si sono svolte in diversi contesti, evidenziando una presenza crescente e una volontà di rafforzare le relazioni.

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Un rapporto sempre più stretto e consolidatosi negli anni, a margine di vertici internazionali e nel corso di incontri bilaterali. Giorgia Meloni e Narendra Modi si vedranno ancora una volta, stavolta a Roma. La presidente del Consiglio vuole rendere l'Italia un interlocutore privilegiato del. 🔗 Leggi su Today.it

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