mediolanum offriamo servizi nei piccoli paesi

È stata inaugurata a Santa Sofia una nuova sede di Banca Mediolanum, situata in via Martiri della Libertà 1. L’edificio è stato riorganizzato dallo Studio Associato Locatelli. La banca offre servizi ai residenti dei piccoli paesi della zona, ampliando così la propria presenza locale. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’istituto e della comunità locale. La sede rappresenta un punto di riferimento per i clienti che desiderano servizi bancari nelle vicinanze delle loro case.

È stata inaugurata a Santa Sofia la sede di Banca Mediolanum in via Martiri della Libertà 1, il cui riordino è stato curato dallo Studio Associato Locatelli. I saluti e i ringraziamenti sono stati affidati al manager territoriale Alberto Domeniconi e ai family banker Sauro Landi e Filippo Cortezzi. Erano presenti per la banca anche Daniele Dini, responsabile dell’area di Forlì e Paolo Femicelli, coordinatore di diversi operatori del gruppo. È stato poi il Regional Manager Luca Testolina a sottolineare l’importanza di quest’apertura nella Val Bidente. "Siamo in zona da 16 anni, siamo cresciuti, ma sempre a fianco di famiglie e imprese come ci ha insegnato Ennio Doris. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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