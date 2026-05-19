Medico di 43 anni morto dopo la caduta di un albero in autostrada in cinque vanno a processo

Cinque persone sono state chiamate a comparire in tribunale in relazione alla morte di un medico di 43 anni, avvenuta nell’ottobre 2023. L’incidente si è verificato quando la vettura dell’uomo ha urtato un albero caduto sulla carreggiata dell’autostrada tra Messina e Palermo, vicino a Campofelice di Roccella. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario nei confronti degli imputati coinvolti.

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Cinque imputati per la tragica morte di Francesco Maniaci, il medico che ha perso la vita nell'ottobre 2023 dopo lo schianto della sua auto contro un albero caduto sulla carreggiata dell'autostrada Messina-Palermo nei pressi di Campofelice di Roccella. L'uomo, residente a Sant'Agata di Militello. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MUORE DOPO LA CADUTA, APERTA UN'INCHIESTA | 06/05/2026 Sullo stesso argomento Il 43enne morto dopo il crollo di un albero in autostrada, in cinque a processoCinque imputati per la tragica morte di Francesco Maniaci, il medico che ha perso la vita nell'ottobre 2023 dopo lo schianto della sua auto contro un... #Foggia, avviata la causa di beatificazione del medico Nicola Bellantuono x.com Bambina di 5 anni terrorizzata dai medici e non si lascia farla visitare reddit Medici di base fino a 72 anni | Proroga di un altro anno: cosa si sa?Una nuova proroga ammette la possibilità di far lavorare i medici di base fino a 72 anni sotto richiesta delle ASL. Da un po’ di tempo si parla della possibilità di far lavorare i medici di base fino ... ilsussidiario.net Medici di base, in provincia di Teramo 14mila cittadini ne sono sprovvisti: E la metà dei dottori è sopra i 64 anniTERAMO Pagati poco, senza incentivi, perlopiù in là con l’età, oberati di carichi burocratici con le scartoffie da inserire nei Pc, e spesso spediti in piccoli centri montani a girovagare tra gli ... ilmessaggero.it