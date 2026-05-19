’MayDays’ Anpas Vincono i volontari senesi

Nella fine settimana a Foiano della Chiana si è svolta la diciannovesima edizione del May Days, un evento dedicato al volontariato, alla protezione civile e al soccorso sanitario. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse associazioni e volontari provenienti da varie zone della regione. Tra i partecipanti, i volontari della zona senese di Anpas Toscana hanno ottenuto il primo posto, distinguendosi per le attività e le dimostrazioni svolte durante l’evento. La giornata ha coinvolto numerosi operatori e pubblico interessato alle tematiche di protezione civile e assistenza.

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È la zona senese di Anpas Toscana ad aggiudicarsi la diciannovesima edizione del May Days, la manifestazione dedicata al volontariato, alla protezione civile e al soccorso sanitario che si è svolta nel fine settimana a Foiano della Chiana. Per i volontari senesi si tratta di un risultato storico: è infatti la prima vittoria assoluta conquistata nella storia della manifestazione, diventata negli anni uno degli appuntamenti più attesi del movimento Anpas toscano. Una vittoria arrivata al termine di due giornate intense, con prove di soccorso sanitario, simulazioni operative, esercitazioni di protezione civile e momenti di confronto tra centinaia di volontari provenienti da tutta la Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’MayDays’ Anpas Vincono i volontari senesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Impegno di Anpas Humanitas. Corso per volontari soccorritori: “C’è sempre bisogno di persone” Leggi anche: Asl, Pubblica Assistenza e Anpas. Comunicare le emergenze