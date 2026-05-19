Mauro Repetto | Matteo Giuggioli della serie sugli 883 ha fatto esattamente le mie stesse mosse Cecchetto? Lui era un torero non gli è stata data l’importanza che aveva avuto

Mauro Repetto ha commentato che Matteo Giuggioli, noto per la serie sugli 883, ha adottato strategie simili alle sue. Ha inoltre osservato che Cecchetto, noto come torero, non ha ricevuto il riconoscimento che meritava per il ruolo svolto. Nel frattempo, Repetto ha presentato il suo nuovo singolo pop-rock intitolato “In riva a te”, inserito nello spettacolo “Ho trovato Spider Woman”. Dopo alcune anteprime teatrali, la produzione riprenderà nel 20262027 e sarà in tournée nelle principali città italiane.

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Si intitola “In riva a te” il nuovo singolo pop-rock di Mauro Repetto che fa parte dello spettacolo “Ho trovato Spider Woman”, che dopo una serie di anteprime teatrali ripartirà la stagione 20262027 quando lo spettacolo arriverà nelle principali città italiane. Repetto in una intervista a Il Corriere della Sera ha confessato di aver già visto la seconda stagione della serie targata Sky tutta dedicata alla storia degli 883. “Sono veramente io nella serie alcune cose mi hanno stupito in modo incredibile. – ha detto – Ho potuto vedere per esempio un pezzo della seconda serie in anteprima e Matteo Giuggioli, l’attore che mi interpreta, nelle scene a Los Angeles ha fatto esattamente le stesse mosse che io feci da un produttore cinematografico ‘malavitoso’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mauro Repetto: “Matteo Giuggioli della serie sugli 883 ha fatto esattamente le mie stesse mosse. Cecchetto? Lui era un torero, non gli è stata data l’importanza che aveva avuto” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mauro Repetto racconta le dinamiche di coppia in Ho trovato Spider Woman | Golden Hour Sullo stesso argomento “Nord Sud Ovest Est”: la seconda stagione della serie sugli 883 ha una data di uscita!Manca sempre meno al debutto di una delle serie più attese dell’anno: NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883, di cui si sono concluse... “C'erano una volta gli 883 e l'Uomo Ragno”: Mauro Repetto si racconta al Teatro VerdiUn tuffo nel passato, alla genesi di un mito che ha scritto pagine indelebili della musica italiana. Repetto: Nella serie sugli 883 Giuggioli ha preso tutto di me. L'addio a Max? Non ho mai avuto rimorsi x.com Etna Comics 2026: Matteo Oscar Giuggioli ospite d’eccezione del FestivalDalla consacrazione nei panni di Mauro Repetto nella serie sugli 883 al grande schermo. Matteo Oscar Giuggioli sarà tra gli ospiti di Etna Comics 2026. catania.liveuniversity.it Repetto: Nella serie sugli 883 Giuggioli ha preso tutto di me. L'addio a Max? Non ho mai avuto rimorsiA Cultpop i ricordi e le anticipazioni sulla seconda stagione della serie: Ho potuto vedere un pezzo della seconda serie in anteprima, l'attore che mi interpreta nelle scene a Los Angeles ha fatto ... msn.com