Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti Chi può presentare domanda
Per l’esame di maturità del 2026, sono stati predisposti modelli MAD destinati a coloro che intendono offrire disponibilità come Presidenti o Commissari in assenza di docenti esterni. Nel caso in cui alcuni membri delle commissioni non siano presenti, sarà necessario procedere con la loro sostituzione. Le scuole potranno quindi fare ricorso a queste domande per individuare eventuali sostituti, garantendo così il regolare svolgimento delle prove. Le modalità di presentazione delle domande saranno rese note nelle prossime comunicazioni ufficiali.
Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). x.com
In vista degli Esami di Stato 2025/2026, l’Ufficio Ambito Territoriale di Napoli ha avviato la procedura di messa a disposizione (MAD) per la sostituzione dei commissari esterni eventualmente impossibilitati a partecipare alle commissioni d’esame. #commissari facebook
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