Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti Chi può presentare domanda

Per l’esame di maturità del 2026, sono stati predisposti modelli MAD destinati a coloro che intendono offrire disponibilità come Presidenti o Commissari in assenza di docenti esterni. Nel caso in cui alcuni membri delle commissioni non siano presenti, sarà necessario procedere con la loro sostituzione. Le scuole potranno quindi fare ricorso a queste domande per individuare eventuali sostituti, garantendo così il regolare svolgimento delle prove. Le modalità di presentazione delle domande saranno rese note nelle prossime comunicazioni ufficiali.

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Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). x.com Esame di Maturità 2026, il calendario con tutte le date importanti: dalle scadenze di maggio al colloquio oraleL'Esame di Maturità 2026 entra nel vivo: con la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha delineato il percorso definitivo che por ... orizzontescuola.it Maturità 2026, MIM pubblica il nuovo modello di diploma digitale: introdotto anche il Supplemento EuropassIl diploma della Maturità da quest’anno diventa digitale: la novità è stata resa nota dal MIM con decreto ministeriale apposito. Il modello, scaricabile dopo l’uscita dei quadri dalla piattaforma ... fanpage.it