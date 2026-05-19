Durante gli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner ha conquistato il titolo battendo in finale Casper Ruud con due set di 6-4. La vittoria ha rappresentato un risultato storico, essendo il primo italiano a vincere quell torneo in 50 anni. In occasione della premiazione, il presidente della Repubblica ha consegnato il premio al tennista, ma nel momento successivo Sinner ha commesso un errore che ha attirato l’attenzione sui social e nei commenti dei presenti. Un video dell’episodio è diventato rapidamente virale.

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026 battendo Casper Ruud in finale con un netto 6-4, 6-4, riportando a casa un trofeo che mancava a un italiano da mezzo secolo. Ma oltre alla prestazione tecnica impeccabile sulla terra rossa del Foro Italico, è stato il momento della premiazione a regalare uno dei siparietti più virali e autentici della stagione sportiva italiana. Quando è arrivato il momento di prendere la parola davanti al pubblico e alle telecamere, Sinner ha iniziato il suo discorso con una frase che ha fatto scoppiare in una risata fragorosa l’intero centrale: “ È un grandissimo onore essere qui con il presidente Angelo Binaghi, con Adriano Panatta e mi emoziono sempre quando qui c’è il signor Mattarella “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Mattarella premia Sinner a sorpresa e lui sbaglia di nuovo: cosa è successo al Foro (e perché il video è virale)

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