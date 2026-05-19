Mattarella | Pannella lascia in eredità valori anche a chi non ha condiviso le sue battaglie

Il Presidente della Repubblica ha ricordato il leader radicale, sottolineando che ha lasciato un'eredità di valori anche a chi non ha condiviso le sue battaglie. Durante il suo intervento, ha riferito che il politico ha animato l’aula di Montecitorio con passione e dedizione, contribuendo a momenti importanti nelle sedute parlamentari. La sua figura è stata associata a impegno e determinazione nel perseguire obiettivi politici e civili, lasciando un segno duraturo nel panorama politico italiano.

Una personalità politica che con le sue battaglie ha lasciato un bagaglio di valori anche a chi quelle battaglie non le ha condivise. È con questa immagine che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il leader radicale Marco Pannella a dieci anni dalla morte. «Marco Pannella - ha sottolineato Mattarella - è stato una personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica. Nel ricordarlo a dieci anni dalla scomparsa, è riconoscibile il portato delle sue battaglie, condotte spesso da posizioni di minoranza ma capaci di attivare percorsi di innovazione e riforma». «Pannella - continua il Capo dello Stato - è stato leader controcorrente, non convenzionale e, tuttavia, non inatteso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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