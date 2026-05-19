Il Presidente della Repubblica ha ricordato il leader radicale, sottolineando che, anche per chi non ha condiviso le sue battaglie, ha lasciato un’eredità di valori. Durante un intervento ufficiale, sono state evidenziate le sue azioni all’interno dell’aula di Montecitorio e il suo ruolo nel promuovere cause civili. La sua attività politica e il contributo alle discussioni parlamentari sono stati citati come aspetti chiave della sua figura pubblica. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione della sua scomparsa.

Una personalità politica che con le sue battaglie ha lasciato un bagaglio di valori anche a chi quelle battaglie non le ha condivise. È con questa immagine che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il leader radicale Marco Pannella a dieci anni dalla morte. «Marco Pannella - ha sottolineato Mattarella - è stato una personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica. Nel ricordarlo a dieci anni dalla scomparsa, è riconoscibile il portato delle sue battaglie, condotte spesso da posizioni di minoranza ma capaci di attivare percorsi di innovazione e riforma». «Pannella - continua il Capo dello Stato - è stato leader controcorrente, non convenzionale e, tuttavia, non inatteso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Mattarella: Pannella lascia eredità valori anche a chi non ha condiviso le sue battaglie

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