Mattarella incontra Sky ?? Informazione decisiva contro fake news

Il Presidente della Repubblica ha incontrato i vertici di Sky Italia al Quirinale, discutendo dell’importanza dell’indipendenza dell’informazione. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi riguardanti il ruolo dell’informazione nel contrasto alle fake news e il suo contributo alla società. È stata evidenziata la rilevanza di un’informazione libera e autonoma come elemento di crescita e stabilità per il Paese. Non sono stati resi noti dettagli specifici sul contenuto della discussione o sulle eventuali decisioni prese.

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