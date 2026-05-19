Una giovane imprenditrice di Falconara ha raccontato di aver assistito una ragazza di 18 anni coinvolta in un matrimonio combinato. La donna ha detto di averle offerto aiuto quando la giovane si è rivolta a lei. La situazione riguarda una ragazza che si trovava in difficoltà e ha cercato supporto. La testimonianza si inserisce in un contesto di attenzione alle giovani che vivono situazioni di pressione familiare o sociale legate a matrimoni forzati.

FALCONARA «You’re not alone, non sei sola». E’ la frase che Enrica Schettino, giovane imprenditrice falconarese, ha più volte pronunciato a una 18enne originaria del Bangladesh che chiedeva aiuto perché temeva di essere vittima di un matrimonio combinato ed era impaurita dal comportamento del padre. Schettino è la responsabile del Punto Viola di Falconara, dove le donne possano rifugiarsi se si sentono minacciate o in pericolo. Il contatto «La ragazza ha chiesto aiuto sui social perché non era convinta di convolare a nozze - dice Schettino - e un’altra ragazza le ha consigliato di contattarmi. Il giorno successivo su Messenger la 18enne mi ha chiesto aiuto in inglese visto che non parla italiano e io l’ho sollecitata a recarsi dalle forze dell’ordine: lei però aveva paura e non voleva rivolgersi ai carabinieri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Matrimonio combinato a 18 anni. Enrica Schettino, imprenditrice e responsabile del Punto Viola di Falconara: «Chiedeva aiuto, così l?ho salvata»

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