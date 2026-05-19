? Punti chiave Come può un'indagine interna scardinare i segreti della polizia?. Chi ha davvero causato la morte del giovane Guillaume a Parigi?. Perché i colleghi di Stephanie ostacolano la ricerca della verità?. Quali meccanismi burocratici proteggono i poliziotti dalle responsabilità penali?.? In Breve Proiezione mercoledì 20 maggio 2026 presso cinema Guerrieri di Matera alle ore 17.30, 19.35 e 21.40.. Ingresso rassegna Il cineclub di Cinergia al costo di 6 euro per posto unico.. Regia di Dominik Moll con protagonista Léa Drucker nel ruolo della poliziotta Stephanie.. Trama ispirata a un caso francese nato durante una manifestazione dei gilet gialli a Parigi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera: al cinema Guerrieri il dramma di Il caso 137 di Dominik Moll

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