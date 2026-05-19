Masterplan dissesto idrogeologico e potenzialità di sviluppo | incontro tra la consigliera regionale Parente e il presidente Fico

Una riunione istituzionale si è svolta recentemente tra la consigliera regionale e il presidente della regione Campania, con l’obiettivo di discutere questioni legate al masterplan, al dissesto idrogeologico e alle possibilità di sviluppo del territorio. La consigliera ha richiesto l’incontro, che ha coinvolto i due rappresentanti per affrontare le problematiche principali che interessano la zona di Castel Volturno. Durante l’incontro si sono analizzate le strategie da adottare per affrontare le criticità e pianificare interventi futuri.

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