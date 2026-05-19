Masterplan dissesto idrogeologico e potenzialità di sviluppo | incontro tra la consigliera regionale Parente e il presidente Fico
Una riunione istituzionale si è svolta recentemente tra la consigliera regionale e il presidente della regione Campania, con l’obiettivo di discutere questioni legate al masterplan, al dissesto idrogeologico e alle possibilità di sviluppo del territorio. La consigliera ha richiesto l’incontro, che ha coinvolto i due rappresentanti per affrontare le problematiche principali che interessano la zona di Castel Volturno. Durante l’incontro si sono analizzate le strategie da adottare per affrontare le criticità e pianificare interventi futuri.
Un incontro istituzionale per il futuro di Castel Volturno. E' quello avuto dalla consigliera regionale Angela Parente con il presidente della Regione Campania Roberto Fico, chiesto dall'esponente di Forza Italia con l’obiettivo di affrontare alcune delle principali questioni strategiche. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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