Alle 21, sul palco del Teatro Mentore di Santa Sofia, va in scena lo spettacolo ‘Alfabeto delle emozioni’, scritto da Stefano Massini e prodotto da Savà Produzioni Creative. Lo spettacolo esplora il mondo delle emozioni attraverso una narrazione che si sviluppa sul palco, coinvolgendo il pubblico con una rappresentazione che si concentra sui sentimenti e le sensazioni umane. La rappresentazione si inserisce nella programmazione della stagione teatrale locale, attirando l’attenzione di appassionati e spettatori curiosi di scoprire il tema proposto.

Stefano Massini porta alle 21 sul palcoscenico del Teatro Mentore di Santa Sofia il misterioso universo delle emozioni con lo spettacolo ‘ Alfabeto delle emozioni ’, Savà Produzioni Creative. "Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma come farlo, in un momento che sembra confondere tutto con tutto, perdendo i confini fra gli stati d’animo? Ci viene detto – spiega una nota di regia – che siamo analfabeti emotivi, e proprio da qui parte Massini lo scrittore amato per i suoi racconti, per un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci. In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (C come coraggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Massini porta al Mentore l’Alfabeto delle emozioni

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