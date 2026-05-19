Massimo sbugiardato a UeD svelato il suo copione Gemma sbotta contro Gianpaolo

Da tutto.tv 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del 19 maggio di Uomini e Donne, la trasmissione si è concentrata esclusivamente sul Trono Over, con particolare attenzione a Massimo e Barbara De Santi. I due hanno avuto un nuovo confronto dopo aver interrotto la frequentazione in seguito a recenti tensioni. Durante la puntata, Massimo è stato smascherato e accusato di aver seguito un copione prestabilito, mentre Gemma ha reagito duramente alle dichiarazioni di Gianpaolo. La discussione tra i protagonisti ha tenuto banco per tutta la durata della puntata.

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La puntata del 19 maggio di Uomini e Donne è stata incentrata unicamente sul Trono Over. Al centro dell’attenzione ci sono stati innanzitutto Massimo e Barbara De Santi, i quali hanno avuto un nuovo confronto dopo le recenti discussioni che li hanno portati ad interrompere la frequentazione. Successivamente, poi, c’è stata una lite tra Gemma Galgani e Gianpaolo, in quanto la donna sembra non aver digerito ancora l’essere stata “scartata” dal cavaliere. Duri attacchi contro Massimo nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da un confronto tra Massimo e Barbara De Santi. Dopo gli scontri avuti in questo periodo, la dama lo ha ricercato. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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