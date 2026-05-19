Mary Cuzzupè è mamma | nato il figlio dell’ex concorrente di Masterchef
Mary Cuzzupè, ex concorrente di Masterchef, ha annunciato di aver dato alla luce il suo primo figlio. La notizia è stata comunicata tramite un post condiviso sui social media insieme al compagno, Manuel Covaia. Nel messaggio, la Cuzzupè ha confermato la nascita del bambino, che si chiama Liam. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla data di nascita o su eventuali circostanze legate al parto.
L’ex concorrente di Masterchef Mary Cuzzupè è appena diventata mamma; ad annunciarlo lei stessa, con un post condiviso con il compagno Manuel Covaia, nel quale rivela la nascita del piccolo Liam. 32 anni, siciliana d’origine ma veneta d’adozione, Cuzzupè ha partecipato alla quattordicesima edizione del celebre cooking show, classificandosi al quarto posto; dopo l’esperienza televisiva, l’ex concorrente non ha lasciato la cucina, continuando a lavorare ai fornelli tra cucinate a domicilio in giro per l’Italia e la costruzione, in contemporanea, di una propria identità come food content creator; a oggi il suo profilo Instagram conta oltre 75 mila follower. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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