Mary Cuzzupè è mamma | nato il figlio dell’ex concorrente di Masterchef

Mary Cuzzupè, ex concorrente di Masterchef, ha annunciato di aver dato alla luce il suo primo figlio. La notizia è stata comunicata tramite un post condiviso sui social media insieme al compagno, Manuel Covaia. Nel messaggio, la Cuzzupè ha confermato la nascita del bambino, che si chiama Liam. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla data di nascita o su eventuali circostanze legate al parto.

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