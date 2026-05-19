Nell’ambito di un’intervista lunga e senza filtri, l’attrice ha condiviso dettagli personali riguardanti un momento molto difficile della sua vita. Ha spiegato di essere entrata in menopausa in età precoce, senza specificare l’età esatta, affrontando così una fase complessa e spesso tabù. La discussione ha toccato anche temi legati alla maternità, ai sogni non realizzati e alla consapevolezza acquisita nel corso degli anni, offrendo uno sguardo intimo sulla sua esperienza personale.

Il tempo che passa, la maternità, i desideri rimasti incompiuti e una consapevolezza maturata negli anni: Maria Grazia Cucinotta si è raccontata senza filtri nel corso di una lunga intervista, parlando apertamente anche di un tema molto delicato della sua vita privata. L’attrice siciliana ha infatti rivelato di essere entrata in menopausa quando era ancora giovanissima, spiegando quanto quella fase abbia cambiato il suo percorso personale e familiare. Un racconto sincero, fatto di rimpianti ma anche di grande serenità. Maria Grazie Cucinotta e il sogno infranto: il racconto dell’attrice. Durante il Riviera International Film Festival, Maria Grazia Cucinotta ha affrontato il tema dell’età e del cambiamento con grande lucidità, spiegando di vivere l’invecchiamento senza paura. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Maria Grazia Cucinotta è andata in menopausa quando era ancora molto piccola: ecco l’età, la confessione shock

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