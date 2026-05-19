Il Manchester City potrebbe tornare a considerare l’ipotesi di ingaggiare un allenatore italiano nel caso in cui decidesse di separarsi dall’attuale tecnico. Secondo alcune fonti, il club inglese avrebbe individuato in un ex tecnico della Juventus il candidato ideale per prendere il suo posto e continuare il progetto iniziato con il tecnico attuale. La situazione rimane da definire, ma si parla di un interesse concreto da parte del club per questa figura.

di Francesco Spagnolo In caso di separazione con Guardiola, il Manchester City dovrebbe puntare con forza su Maresca. Ecco perché questa scelta del club inglese. Il futuro del Manchester City dopo l’era di Pep Guardiola potrebbe trovare la sua perfetta continuazione in una figura che conosce già alla perfezione l’ambiente dei Citizens. Il nome di Maresca è da tempo nei pensieri della dirigenza inglese come la scelta più logica e coerente per raccogliere un’eredità così pesante. Non si tratta di una scommessa, ma di un ritorno: l’ex Chelsea ha vissuto da protagonista la storica stagione del Triplete 202223 come vice dello spagnolo, consolidando un legame profondo con il club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maresca potrebbe ripartire dal Manchester City: perché il club inglese sarebbe intenzionato a puntare sull’ex Juve per sostituire Guardiola

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